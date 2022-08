Elezioni, Calenda: Con Renzi accordo totale. Terzo polo, domani al Senato la presentazione del programma (Di mercoledì 17 agosto 2022) Sul progetto politico comune di Terzo polo che Azione-Italia Viva, il capo politico della lista Carlo Calenda si dichiara “totalmente d’accordo” con Matteo Renzi, rinnovando l’impegno a “gruppi unici e unitari in Parlamento” per tutti gli eletti del Terzo polo. “Siamo anche – sottolinea a Skytg24 ospite a Start- l’unica coalizione fra partiti alleati anche in Europa, gli alri invece hanno ciascuno una casa europea diversa…” “E’ chiaro che la nostra partita – dice ancora Calenda sul Terzo polo-si gioca sul proporzionale al Senato e sulla capacità di attrarre voti moderati e riformisti di gente che vuole andare avanti con l’agenda Draghi e ritiene che quello che è successo sia stato un momento che segna ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 17 agosto 2022) Sul progetto politico comune diche Azione-Italia Viva, il capo politico della lista Carlosi dichiara “totalmente d’” con Matteo, rinnovando l’impegno a “gruppi unici e unitari in Parlamento” per tutti gli eletti del. “Siamo anche – sottolinea a Skytg24 ospite a Start- l’unica coalizione fra partiti alleati anche in Europa, gli alri invece hanno ciascuno una casa europea diversa…” “E’ chiaro che la nostra partita – dice ancorasul-si gioca sul proporzionale ale sulla capacità di attrarre voti moderati e riformisti di gente che vuole andare avanti con l’agenda Draghi e ritiene che quello che è successo sia stato un momento che segna ...

