Elezioni | Calenda Azione | ' spero che la Bonino smetta di insultare'

Roma, 17 ago. - (Adnkronos) - "Non sarà negativo avere la Bonino in Parlamento, è una persona per bene. spero smetta di insultare. Io non rispondo perché i miei genitori mi hanno insegnato che agli insulti non si risponde, in particolare quando a farli è una signora. Ma le chiederei di confrontarci. Noi dobbiamo rappresentare anche Roma e c'è tanto argomento di dibattito su questo". Così il leader di Azione Carlo Calenda, ospite di "Start" su Sky Tg24.

