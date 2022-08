Elezioni, Calenda a Bonino: Se ti fai eleggere dal Pd forse è il caso di chiudere Più Europa (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ad Emma Bonino dico che forse e’ il caso di chiudere il suo partito, se e’ candidata alle liste del Pd. “Altrimenti e’ una presa in giro al suo elettorato”. Lo ha dichiarato il leader di Azione, Carlo Calenda, ospite a Sky Tg24. “Il terzo polo avra’ vita anche dopo il 25 settembre”, ha precisato Calenda. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ad Emmadico chee’ ildiil suo partito, se e’ candidata alle liste del Pd. “Altrimenti e’ una presa in giro al suo elettorato”. Lo ha dichiarato il leader di Azione, Carlo, ospite a Sky Tg24. “Il terzo polo avra’ vita anche dopo il 25 settembre”, ha precisato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

