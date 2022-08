Elezioni | Cafiero de Raho ha detto sì a Conte | l' ex procuratore antimafia sarà candidato in Campania o Calabria Da Cutolo ai Casalesi | le sue battaglie contro i clan

StabiaChannel : #PoliticaLavoro #Castellammare - Elezioni politiche, Cafiero de Raho capolista nel listino plurinominale del Movime… - TeleradioNews : Italia, Elezioni Politiche. 'Parlamentarie' 5 Stelle, esito rivelato: in Campania spicca la candidatura di Cafiero… - infoitinterno : Elezioni, Cafiero de Raho ha detto sì a Conte - RZironda : RT @AntoAnci: Federico Cafiero De Raho, chi è l’ex pm anticamorra e procuratore nazionale Antimafia candidato con il M5S Federico Cafiero… - andreasionis : RT @AntoAnci: Federico Cafiero De Raho, chi è l’ex pm anticamorra e procuratore nazionale Antimafia candidato con il M5S Federico Cafiero… -

Ore di grande attesa per gli aspiranti candidati del Movimento 5 Stelle alle prossimepolitiche. Ci vorrà qualche giorno prima di sapere chi è stato premiato dalle Parlamentarie ...de ......e candidate proposto dal capo politico dei pentastellati Giuseppe Conte in vista delledel ... dell'ex procuratore nazionale antimafia FedericoDe Raho, della capogruppo M5S al Senato ...Le parlamentarie a 5 Stelle per la scelta dei candidati alle prossime elezioni politiche sono anche ... ex procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho e di Dario Vassallo, fratello ...I sondaggi che i vari istituti di rilevazione dell’orientamento dell’elettorato italiano in vista delle elezioni politiche del 25 settembre sfornano ogni giorno che sembrano una scarica continua di ...