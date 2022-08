Elezioni | Berlusconi | Rendere inappellabili le sentenze di assoluzione Penalisti favorevoli L’Anm | La Consulta bocciò la proposta

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 17 agosto 2022) “Oggi cominciamo a parlare di giustizia. In Italia, ogni anno migliaia di persone vengono arrestate e processate pur essendo innocenti. Il processo è già una pena, che colpisce l’imputato, ma anche la sua famiglia, i suoi amici, il suo lavoro. Per questo non deve trascinarsi all’infinito, in appelli e controappelli. Quando governeremo noi, ledi, di primo o di secondo grado, non saranno appellabili”. Così sui social il leader di Forza Italia Silvio, nella sua “pillola” quotidiana. “Un cittadino – una volta riconosciuto innocente – ha diritto di non essere perseguitato per sempre. Anche perché perseguitare gli innocenti significa lasciare i veri colpevoli in libertà – conclude l’ex premier – Se sei d’accordo, se anche tu pensi che la presunzione di innocenza sia alla base della nostra civiltà giuridica, ...