repubblica : Elezioni, Ilaria Cucchi e Aboubakar Soumahoro candidati con Sinistra Italiana e Verdi. Fratoianni: 'Orgoglioso' [di… - massimobitonci : ELEZIONI: BITONCI 'FLAT TAX GIUSTA E SOSTENIBILISSIMA' ROMA (ITALPRESS) - 'La flat tax è giusta e sostenibilissima… - marialetiziama9 : RT @TerreImpervie: Poi non succederà nulla, ma dalla foga nel mettere i parenti viene quasi il dubbio che la fase successiva sarà un elicot… - TerreImpervie : Poi non succederà nulla, ma dalla foga nel mettere i parenti viene quasi il dubbio che la fase successiva sarà un e… - sole24ore : Elezioni, a Roma la sfida diretta Bonino-Calenda. A Monza duello Berlusconi-Renzi -

confronto diretto Bonino - Calenda A fine luglio il leader di Azione Calenda e la senatrice di +Europa Bonino si erano presentati alla Stampa estera per la presentazione del loro "Patto ...2022, la diretta Ore 16.35 - 'La gragnuola di reazioni alla candidatura di Crisanti ... il 23 agosto, quando terrà il suo comizio di apertura ad Ancona, alle 18, in piazza. 'È una grande ...Prato – Lascia l’amaro in bocca a molti, il ritiro della candidatura dell’assessore comunale al Bilancio e alle Attività produttive, la pratese Benedetta Squittieri indicata nella rosa dei 5 candidab ...ROMA - "Penso che siamo in mezzo a una campagna che è solo rumore. Il 2023 è l'anno in cui dovremo fare accadere le cose, cioè costruire gli asili nido.