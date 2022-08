Elezioni 2022, Renzi: “Utile e divertente competizione con Berlusconi a Milano” (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – “Sarà molto divertente e Utile per i cittadini che potranno riflettere su quale è la strada più giusta per il futuro, sulle tasse, sulla politica estera, sul costo dell’energia… quando c’è confronto va sempre bene, l’importante è che ci sia civiltà”. Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, ospite di ‘Non stop news’ su Rtl 102.5, riferendosi alla sua candidatura alle Elezioni politiche del 25 settembre 2022 nel collegio di Milano centro al Senato, dove se la vedrà con Silvio Berlusconi. Parlando del programma, Renzi ha spiegato che il meccanismo del ‘sindaco d’Italia’ “sarà nel programma di Azione-Iv, che verrà illustrato domani”. “E’ giusto che i cittadini scelgano”, con l’elezione diretta. “Io preferisco un meccanismo semplice, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – “Sarà moltoper i cittadini che potranno riflettere su quale è la strada più giusta per il futuro, sulle tasse, sulla politica estera, sul costo dell’energia… quando c’è confronto va sempre bene, l’importante è che ci sia civiltà”. Lo ha detto il leader di Iv, Matteo, ospite di ‘Non stop news’ su Rtl 102.5, riferendosi alla sua candidatura allepolitiche del 25 settembrenel collegio dicentro al Senato, dove se la vedrà con Silvio. Parlando del programma,ha spiegato che il meccanismo del ‘sindaco d’Italia’ “sarà nel programma di Azione-Iv, che verrà illustrato domani”. “E’ giusto che i cittadini scelgano”, con l’elezione diretta. “Io preferisco un meccanismo semplice, ...

Mov5Stelle : Domani 16 agosto si vota dalle 10 alle 22 Sarete chiamati a esprimervi con un voto per contribuire a selezionare e… - Mov5Stelle : È una giornata importante per la nostra comunità, un'occasione unica di democrazia diretta che solo il MoVimento 5… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Dato record per le parlamentarie M5s per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre: alla cons… - pf9395 : In genere sono critica. Un passettino avanti in una campagna elettorale interessante come un riso bianco dimenticat… - alepileri67 : RT @AntoAnci: Federico Cafiero De Raho, chi è l’ex pm anticamorra e procuratore nazionale Antimafia candidato con il M5S Federico Cafiero… -