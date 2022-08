Elezioni 2022, Meloni torna all’attacco del Reddito di cittadinanza: «Ha fallito, lo aboliremo. I soldi vadano alle imprese» – Il video (Di mercoledì 17 agosto 2022) «Il Reddito di cittadinanza è stato un fallimento totale, nonostante abbia avuto per lo Stato un costo esorbitante pari a circa 9 miliardi di euro l’anno». La presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni è tornata ad attaccare il Reddito di cittadinanza, una delle misure bandiera del governo gialloverde a marchio M5s. «Stendendo un velo pietoso sulle migliaia e migliaia di truffe che ha generato, ha fallito come strumento di lotta alla povertà, che doveva essere abolita e invece ha raggiunto i massimi storici», ha detto in un video postato sui suoi social. Meloni ha rivendicato di non aver mai votato la misura, e ha affermato che, qualora il suo partito andasse al governo, quei soldi investiti nel Rdc andranno ... Leggi su open.online (Di mercoledì 17 agosto 2022) «Ildiè stato un fallimento totale, nonostante abbia avuto per lo Stato un costo esorbitante pari a circa 9 miliardi di euro l’anno». La presidente di Fratelli d’Italia Giorgiata ad attaccare ildi, una delle misure bandiera del governo gialloverde a marchio M5s. «Stendendo un velo pietoso sulle migliaia e migliaia di truffe che ha generato, hacome strumento di lotta alla povertà, che doveva essere abolita e invece ha raggiunto i massimi storici», ha detto in unpostato sui suoi social.ha rivendicato di non aver mai votato la misura, e ha affermato che, qualora il suo partito andasse al governo, queiinvestiti nel Rdc andranno ...

