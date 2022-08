Elezioni 2022, liste Pd: Morani ci ripensa, è “a disposizione” (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – Alessia Morani ci ripensa. Dopo aver rifiutato le due candidature assegnatele dal Pd “a sua insaputa”, la deputata dem ha deciso di cambiare idea: “Ho ricevuto nelle ultime 24 ore una marea di telefonate e messaggi di persone che mi hanno manifestato un enorme affetto e stima. Sono francamente molto colpita da questa mobilitazione e non posso rimanere indifferente all’appello che mi viene rivolto”, spiega su Facebook. “Tutti mi hanno detto che non posso rimanere in panchina nella partita più importante che dobbiamo giocare per il nostro paese. Sono una che combatte e non si spaventa anche di fronte alle battaglie difficili. Sono, perciò, a disposizione della nostra comunità politica”, conclude Morani. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – Alessiaci. Dopo aver rifiutato le due candidature assegnatele dal Pd “a sua insaputa”, la deputata dem ha deciso di cambiare idea: “Ho ricevuto nelle ultime 24 ore una marea di telefonate e messaggi di persone che mi hanno manifestato un enorme affetto e stima. Sono francamente molto colpita da questa mobilitazione e non posso rimanere indifferente all’appello che mi viene rivolto”, spiega su Facebook. “Tutti mi hanno detto che non posso rimanere in panchina nella partita più importante che dobbiamo giocare per il nostro paese. Sono una che combatte e non si spaventa anche di fronte alle battaglie difficili. Sono, perciò, adella nostra comunità politica”, conclude. L'articolo proviene da Italia Sera.

