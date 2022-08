Elezioni 2022, Fratoianni a Calenda: “Tranquillizzati, in cartoleria pieno di agende” (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – “Calenda dice che la nostra coalizione non ha un programma? Io non ho ancora visto il suo. Ho il sospetto che sia un’agenda ma non è ancora chiaro quale sia”. Così all’Adnkronos Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, a margine della presentazione del programma dell’alleanza Verdi-Sinistra Italiana. “Francamente la polemica con lui rischia di diventare stucchevole – dice Fratoianni – non per me ma per gli italiani e le italiane che hanno bisogno di ben altro, di sapere come rispondiamo ai loro problemi, come interveniamo perché le bollette non impazziscano e il clima non impazzisca con le conseguenze sociali che produce. E credo vogliano sapere come facciamo ad aumentare i loro salari che da 30 anni vanno indietro. Calenda di questo non parla mai, parla solo di me e di qualcun ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – “dice che la nostra coalizione non ha un programma? Io non ho ancora visto il suo. Ho il sospetto che sia un’agenda ma non è ancora chiaro quale sia”. Così all’Adnkronos Nicola, segretario nazionale di Sinistra Italiana, a margine della presentazione del programma dell’alleanza Verdi-Sinistra Italiana. “Francamente la polemica con lui rischia di diventare stucchevole – dice– non per me ma per gli italiani e le italiane che hanno bisogno di ben altro, di sapere come rispondiamo ai loro problemi, come interveniamo perché le bollette non impazziscano e il clima non impazzisca con le conseguenze sociali che produce. E credo vogliano sapere come facciamo ad aumentare i loro salari che da 30 anni vanno indietro.di questo non parla mai, parla solo di me e di qualcun ...

