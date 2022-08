Elezioni 2022, Crisanti replica a Renzi: “Ignoranza scientifica e opportunismo” (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – Nelle parole di Mattero Renzi “c’è Ignoranza scientifica e opportunismo”. Così il virologo Andrea Crisanti, candidato per il Partito democratico, ospite di ‘Agorà Estate’ su Rai3, commentando quanto detto da Matteo Renzi contro la candidatura di Crisanti: “Se uno candida Crisanti che è uno dei virologi più famosi, che prima voleva tenerci chiusi a Natale, poi ad aprile voleva chiuderci in casa per salvare l’estate, poi in estate chiusi di nuovo perché altrimenti c’erano troppi morti. Ho paura che al primo raffreddore ci prendiamo una quarantena di due mesi e non ne usciamo”. La replica di Crisanti: “Quelle cose le ho dette quando non avevamo il vaccino, i politici compreso Renzi ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – Nelle parole di Mattero“c’è”. Così il virologo Andrea, candidato per il Partito democratico, ospite di ‘Agorà Estate’ su Rai3, commentando quanto detto da Matteocontro la candidatura di: “Se uno candidache è uno dei virologi più famosi, che prima voleva tenerci chiusi a Natale, poi ad aprile voleva chiuderci in casa per salvare l’estate, poi in estate chiusi di nuovo perché altrimenti c’erano troppi morti. Ho paura che al primo raffreddore ci prendiamo una quarantena di due mesi e non ne usciamo”. Ladi: “Quelle cose le ho dette quando non avevamo il vaccino, i politici compreso...

