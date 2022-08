Elettra Lamborghini cambia look e accende i social | tutina esplosiva | hotmai vista così

RSD_studiodelta : N°?? Rocco Hunt + Elettra Lamborghini - Caramello #Richieste #RadioStudioDelta - lapabrica : Abbiamo avuto Elettra Lamborghini, Myss Keta e Ana Mena, perché non avere anche lei Amadeus? #Sanremo2023 - AfFavara : RT @PBItaliana: Elettra LAMBORGHINI - mariaa_difabio : @sonoedward mi dispiace ed, vedrai che domani ti ritrovi un culo che elettra lamborghini spostati, va bene? - AndreaPaccagne4 : @ElettraLambo Complimenti Elettra Lamborghini!! Da Paccagnella Andrea -

l'Immediato

E se Bolero di Baby K con Mika e Caramello di Rocco Hunt cone Lola Indigo sono da metà classifica, cresce Scossa di Sangiovanni, resiste Shakerando di Rhove che è (giustamente) ...Ginevraè nel cast dei concorrenti dopo la bocciatura dello scorso anno poiché aveva preteso come clausola quella di non nominare sua sorellaElettra Lamborghini scatena i fan sui social con le sue pose super sexy e si è resa protagonista con un nuovo look che ha stupito tutti.Può capitare una storia del genere anche ad una Signora che di nome fa Elettra Lamborghini e non può far a meno di raccontare questo triste episodio ai suoi follower!