Edoardo Tavassi ritorna a L’Isola dei Famosi? Tutte le novità dell’Isola 2023 (Di mercoledì 17 agosto 2022) L’Isola dei Famosi 2023 sembra lontanissima, eppure Mediaset sta già lavorando sulle novità della prossima stagione. Dopo un’edizione che ha incontrato il gradimento del pubblico – nonostante gli ascolti a volte deludenti – e durata più del solito, gli autori e la produzione dovranno pensare ad un reality show altrettanto ben congegnato. Scopriamo Tutte le novità che sono state messe in campo finora. Edoardo Tavassi ritorna a L’Isola dei Famosi? L’indiscrezione Il settimanale Chi in anteprima ha diffuso alcune indiscrezioni sulla nuova edizione del reality survivor di Canale 5 e una di queste riguarda proprio uno dei protagonisti de L’Isola dei Famosi 2022: ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 17 agosto 2022)deisembra lontanissima, eppure Mediaset sta già lavorando sulledella prossima stagione. Dopo un’edizione che ha incontrato il gradimento del pubblico – nonostante gli ascolti a volte deludenti – e durata più del solito, gli autori e la produzione dovranno pensare ad un reality show altrettanto ben congegnato. Scopriamoleche sono state messe in campo finora.dei? L’indiscrezione Il settimanale Chi in anteprima ha diffuso alcune indiscrezioni sulla nuova edizione del reality survivor di Canale 5 e una di queste riguarda proprio uno dei protagonisti dedei2022: ...

