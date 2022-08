È morto il regista de La storia infinita Wolfgang Petersen (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il cineasta tedesco che ha sfondato a Hollywood si è spento all'età di 81 anni a Los Angeles, dove viveva dopo aver firmato pellicole di successo come La tempesta perfetta, Nel centro del mirino e Air Force One. Leggi su wired (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il cineasta tedesco che ha sfondato a Hollywood si è spento all'età di 81 anni a Los Angeles, dove viveva dopo aver firmato pellicole di successo come La tempesta perfetta, Nel centro del mirino e Air Force One.

