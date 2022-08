iconanews : E' morto don Luigi Maquignaz, prete alpinista - espressione24 : Diocesi dei Marsi. È morto don Matteo Pascucci già parroco di Villa San Sebastiano e Colle San Giacomo… - espressione24 : Diocesi dei Marsi. È morto don Matteo Pascucci già parroco di Villa San Sebastiano e Colle San Giacomo… - espressione24 : Diocesi dei Marsi. È morto don Matteo Pascucci già parroco di Villa San Sebastiano e Colle San Giacomo… - espressione24 : Diocesi dei Marsi. È morto don Matteo Pascucci già parroco di Villa San Sebastiano e Colle San Giacomo… -

E' morto ieri sera al priorato di Saint-Pierre don Luigi Maquignaz, 93 anni, prete valdostano e alpinista. Per cinque anni ha accompagnato Giovanni Paolo II sulle montagne della Valle d'Aosta durante le vacanze. Una vita dedicata alla Chiesa e alla montagna. Storico parroco di Saint-Martin-de-Corléans ad Aosta. Professore di religione al Liceo. Fu parroco a Saint-Martin per 26 anni. Con lui nacquero i monasteri di Quart e Saint-Oyen.