È fatta per Ndombele al Napoli, tra oggi e domani visite mediche e firma (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il Napoli ha piazzato un colpo importante nel mercato estivo. Ha chiuso la trattativa col francese Ndombele del Tottenham. La formula è quella utilizzata anche lo scorso anno con Anguissa: prestito irrisorio, diritto di riscatto a una cifra elevata (tra i 25 e i 30 milioni) e importante partecipazione del club londinese al pagamento dello stipendio. È un colpo importante per il Napoli. De Laurentiis e Giuntoli consegnano un calciatore importante a Luciano Spalletti. Numericamente giocherà al posto di Fabian Ruiz. È un centrocampista dotato di buonissima tecnica, veloce, non è solo un frangiflutti anzi. Non è affatto un doppione di Anguissa, per capirci. È giovane, ha 25 anni e ha 17 presenze in Champions tra Lione e Tottenham. Tra oggi e domani visite mediche e ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ilha piazzato un colpo importante nel mercato estivo. Ha chiuso la trattativa col francesedel Tottenham. La formula è quella utilizzata anche lo scorso anno con Anguissa: prestito irrisorio, diritto di riscatto a una cifra elevata (tra i 25 e i 30 milioni) e importante partecipazione del club londinese al pagamento dello stipendio. È un colpo importante per il. De Laurentiis e Giuntoli consegnano un calciatore importante a Luciano Spalletti. Numericamente giocherà al posto di Fabian Ruiz. È un centrocampista dotato di buonissima tecnica, veloce, non è solo un frangiflutti anzi. Non è affatto un doppione di Anguissa, per capirci. È giovane, ha 25 anni e ha 17 presenze in Champions tra Lione e Tottenham. Trae ...

