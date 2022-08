È Catherine Zeta-Jones la Morticia di Tim Burton in “Wednesday”: la prima foto della nuova famiglia Addams (Di mercoledì 17 agosto 2022) Catherine Zeta-Jones, 52 anni, è Morticia in Wednesday, prima serie tv firmata da Tim Burton. Netflix ha pubblicato la prima foto della sua nuova famiglia Addams (diversa da tutte le altre) al gran completo. (foto Ansa) Catherine Zeta-Jones: il geniale e visionario Tim Burton ha voluto l’attrice 52enne per interpretare la sua Morticia, dolce e tenebrosa mamma di Mercoledì- Jenny Ortega in Wednesday. E Netflix ha pubblicato la prima foto della nuova famiglia Addams immaginata dal ... Leggi su amica (Di mercoledì 17 agosto 2022), 52 anni, èin Wednesday,serie tv firmata da Tim. Netflix ha pubblicato lasua(diversa da tutte le altre) al gran completo. (Ansa): il geniale e visionario Timha voluto l’attrice 52enne per interpretare la sua, dolce e tenebrosa mamma di Mercoledì- Jenny Ortega in Wednesday. E Netflix ha pubblicato laimmaginata dal ...

NetflixIT : Catherine Zeta-Jones, Jenna Ortega, Luis Guzmán, and Isaac Ordonez sono i protagonisti di MERCOLEDÌ, la nuova serie… - NayaFangirl4 : RT @NetflixIT: Catherine Zeta-Jones, Jenna Ortega, Luis Guzmán, and Isaac Ordonez sono i protagonisti di MERCOLEDÌ, la nuova serie di Tim B… - Desassossego93 : RT @NetflixIT: Catherine Zeta-Jones, Jenna Ortega, Luis Guzmán, and Isaac Ordonez sono i protagonisti di MERCOLEDÌ, la nuova serie di Tim B… - francescoteofi : RT @NetflixIT: Catherine Zeta-Jones, Jenna Ortega, Luis Guzmán, and Isaac Ordonez sono i protagonisti di MERCOLEDÌ, la nuova serie di Tim B… - FedeACM18991977 : RT @NetflixIT: Catherine Zeta-Jones, Jenna Ortega, Luis Guzmán, and Isaac Ordonez sono i protagonisti di MERCOLEDÌ, la nuova serie di Tim B… -