È caos in Germania dopo le parole del leader palestinese su Olocausto. E Scholz che “tace” non piace alla Bild (Di mercoledì 17 agosto 2022) caos e pasticcio diplomatico - a riprova che certe parole hanno davvero ancora un peso - per le osservazioni del presidente palestinese Mahmoud Abbas (Abu Mazen). Ieri durante una visita a Berlino, Abbas ha accusato Israele di aver commesso "50 olocausti" in risposta a una domanda sull'imminente 50esimo anniversario dell'attacco di Monaco, in cui militanti palestinesi uccisero undici membri della squadra olimpica israeliana. "Abbas mette in prospettiva l'Olocausto... e Scholz tace", titola oggi la Bild. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha espresso per la verità disgusto. Ma quello che ha fatto davvero rizzare i capelli da più parti è che - come scrive Bild - Abbas abbia fatto "la scioccante relativizzazione ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 17 agosto 2022)e pasticcio diplomatico - a riprova che certehanno davvero ancora un peso - per le osservazioni del presidenteMahmoud Abbas (Abu Mazen). Ieri durante una visita a Berlino, Abbas ha accusato Israele di aver commesso "50 olocausti" in risposta a una domanda sull'imminente 50esimo anniversario dell'attacco di Monaco, in cui militanti palestinesi uccisero undici membri della squadra olimpica israeliana. "Abbas mette in prospettiva l'... e", titola oggi la. Il cancelliere tedesco Olafha espresso per la verità disgusto. Ma quello che ha fatto davvero rizzare i capelli da più parti è che - come scrive- Abbas abbia fatto "la scioccante relativizzazione ...

