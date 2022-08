Dura sconfitta per Liz Cheney, l’arcinemica di Trump, che ora pensa di candidarsi alla Casa Bianca (Di mercoledì 17 agosto 2022) sconfitta sonoramente alle primarie repubblicane in Wyoming dall’avversaria Harriet Hageman sostenuta da Donald Trump, Liz Cheney, figlia dell’ex-vicepresidente Dick Cheney e arcinemica del tycoon repubblicano, medita vendetta. E ammette che “sta pensando” di candidarsi alla Casa Bianca nel 2024. “E’ una decisione che prenderò nei prossimi mesi e non farò un annuncio qui questa mattina, ma è qualcosa a cui sto pensando e deciderà nei prossimi mesi”, ha detto la repubblicana. Che è uno dei due membri repubblicani, (nonché il presidente) nemici giurati di Trump, della speciale Commissione 6 gennaio – in tutto sono 9 membri, 7 democratici e 2 repubblicani – impegnata nel tentativo di addossare a ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 17 agosto 2022)sonoramente alle primarie repubblicane in Wyoming dall’avversaria Harriet Hageman sostenuta da Donald, Liz, figlia dell’ex-vicepresidente Dicke arcinemica del tycoon repubblicano, medita vendetta. E ammette che “stando” dinel 2024. “E’ una decisione che prenderò nei prossimi mesi e non farò un annuncio qui questa mattina, ma è qualcosa a cui stondo e deciderà nei prossimi mesi”, ha detto la repubblicana. Che è uno dei due membri repubblicani, (nonché il presidente) nemici giurati di, della speciale Commissione 6 gennaio – in tutto sono 9 membri, 7 democratici e 2 repubblicani – impegnata nel tentativo di addossare a ...

