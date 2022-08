Due club lanciano sfida a Mourinho | il big nel mirino

Paolo_Bargiggia : Non avendo trovato ancora accordo per Raspadori dopo che oggi il @SassuoloUS ha alzato di poco la richiesta, allarg… - _Morik92_ : Accordo #Juve-#Eintracht sulla base di 15mln di parte fissa, i due club - dopo i contatti positivi degli scorsi gio… - anperillo : Estate 1965. Il neopromosso #Napoli presenta i due colpi del presidente #Fiore: José #Altafini e Omar #Sivori. Ecco… - zazoomblog : Verona asta per Magnani: due club di A sul difensore - #Verona #Magnani: #difensore - TuttoSalerno : Salernitana: tentennamenti per un attaccante, si inseriscono due club di A -

Calciomercato.com

Come raccontato da Calciomercato.it, si lavora ancora alla suddivisione dell'ingaggio tra i. Tra i partenopei non si ha la certezza che l'affare possa andare in porto in maniera positiva. ...Nelle ultime ore infatti si è sbloccata la trattativa tra i, e l'olandese volerà in Premier League. L'accordo è stato trovato sulla base di un prestito con obbligo di riscatto in base alle ... Verona, asta per Magnani: due club di A sul difensore Tanguy Ndombele sarà molto presto un giocatore del Napoli. Il centrocampista francese, messo ai margini del progetto del Tottenham, arriverà in Italia ...È iniziata con il sorriso la stagione 2022/2023 del Milan. I rossoneri, nella prima giornata di Serie A, hanno superato a San Siro per 4-2 l'Udinese grazie alla doppietta di Rebic ed alle reti di Hern ...