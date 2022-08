Dubai sempre più vicina: 4 quattro voli settimanali da Bergamo con Air Arabia (Di mercoledì 17 agosto 2022) Air Arabia, la principale compagnia low cost (LCC) del Medio Oriente e del Nord Africa, ha annunciato oggi l’apertura del primo volo diretto tra l’aeroporto di Milano Bergamo e gli Emirati Arabi Uniti. A partire dal 7 dicembre 2022 il nuovo volo AirArabia collegherà con quattro frequenze settimanali l’Aeroporto di Milano Bergamo con l’Aeroporto Internazionale di Sharjah, situato a pochi km dal centro cittadino ed a soli venti minuti da Dubai. Adel Al Ali, Chief Executive Officer di Air Arabia Group, ha dichiarato: “Milano è l’ultima aggiunta alla nostra ampia rete di collegamenti da Sharjah, offrendo così ai nostri clienti negli Emirati Arabi Uniti ec oltre l’opportunità di viaggiare in Italia con il nostro rinomato servizio. Il lancio dei ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 17 agosto 2022) Air, la principale compagnia low cost (LCC) del Medio Oriente e del Nord Africa, ha annunciato oggi l’apertura del primo volo diretto tra l’aeroporto di Milanoe gli Emirati Arabi Uniti. A partire dal 7 dicembre 2022 il nuovo volo Aircollegherà confrequenzel’Aeroporto di Milanocon l’Aeroporto Internazionale di Sharjah, situato a pochi km dal centro cittadino ed a soli venti minuti da. Adel Al Ali, Chief Executive Officer di AirGroup, ha dichiarato: “Milano è l’ultima aggiunta alla nostra ampia rete di collegamenti da Sharjah, offrendo così ai nostri clienti negli Emirati Arabi Uniti ec oltre l’opportunità di viaggiare in Italia con il nostro rinomato servizio. Il lancio dei ...

