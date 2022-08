Droga e lavoro nero, il bilancio estivo della Finanza a Ischia (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIschia (Na) – Lavoratori irregolari in hotel e ristoranti e sequestro di Droga: è il risultato di una serie di controlli messi in atto dal comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ad Ischia nei mesi di luglio e agosto, nella zona portuale come nei punti di maggiore affluenza della movida. Sequestrati, complessivamente, 600 grammi tra marijuana, hashish, cocaina e spinelli confezionati; arrestate 2 persone, una denuncia e 45 persone segnalate, anche un minorenne, in quanto assuntori di Droga. Nel corso delle attività i militari hanno individuato nel comune di Barano d’Ischia un rudere abbandonato in aperta campagna, su un terrazzo del quale un 44enne coltivava marijuana; Le piante, dell’altezza di circa un metro ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Lavoratori irregolari in hotel e ristoranti e sequestro di: è il risultato di una serie di controlli messi in atto dal comando ProvincialeGuardia didi Napoli adnei mesi di luglio e agosto, nella zona portuale come nei punti di maggiore affluenzamovida. Sequestrati, complessivamente, 600 grammi tra marijuana, hashish, cocaina e spinelli confezionati; arrestate 2 persone, una denuncia e 45 persone segnalate, anche un minorenne, in quanto assuntori di. Nel corso delle attività i militari hanno individuato nel comune di Barano d’un rudere abbandonato in aperta campagna, su un terrazzo del quale un 44enne coltivava marijuana; Le piante, dell’altezza di circa un metro ...

