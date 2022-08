"Dopo 2 anni, cosa significa candidare Crisanti e Speranza": Cerno fa a pezzi Letta | Video (Di mercoledì 17 agosto 2022) "Una follia". Tommaso Cerno, ex penna di Repubblica e L'Espresso, bastona Enrico Letta e la sua decisione di candidare Andrea Crisanti, virologo star in tv, come capolista del Pd nel collegio Europa. Cerno è stato eletto con il Pd al Senato nel 2018, ma Dopo pochi mesi si è staccato dal Nazareno non rinunciando mai a essere "battitore libero". Dopo aver abbandonato in tempi non sospetti ogni velleità di venire ri-candidato, ospite di Veronica Gentili a Controcorrente su Rete 4 il giornalista-onorevole si può permettere così di picchiare duro sul capo del suo (ex) partito. "Letta ha candidato Crisanti e la prima cosa che Crisanti ha detto è che il ministro Roberto Speranza ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) "Una follia". Tommaso, ex penna di Repubblica e L'Espresso, bastona Enricoe la sua decisione diAndrea, virologo star in tv, come capolista del Pd nel collegio Europa.è stato eletto con il Pd al Senato nel 2018, mapochi mesi si è staccato dal Nazareno non rinunciando mai a essere "battitore libero".aver abbandonato in tempi non sospetti ogni velleità di venire ri-candidato, ospite di Veronica Gentili a Controcorrente su Rete 4 il giornalista-onorevole si può permettere così di picchiare duro sul capo del suo (ex) partito. "ha candidatoe la primacheha detto è che il ministro Roberto...

matteosalvinimi : -40. #Credo in pensioni giuste e spazio ai giovani italiani. ???? STOP FORNERO, SI' A QUOTA 100. Dopo 41 anni di cont… - LaVeritaWeb : L’inquilino di Lungotevere Ripa sarà catapultato come capolista in Campania. Troppo comodo incassare un seggio sicu… - matteosalvinimi : Dopo due anni di pandemia e la guerra, è doverosa un'operazione di #pacefiscale e di rottamazione delle cartelle es… - TuttocalcioS : È ARGENTOOOO ??????!!! TORNIAMO SUL PODIO EUROPEO SUL TRIPLO DOPO 10 ANNI!!! Stupendo Andrea #Dallavalle ???? che ci reg… - CGzibordi : uno dei motivi per aspettarsi guai finanziari è che in Cina dopo anni e anni di boom il mercato immobiliare è final… -