Domani vertice fra Zelensky | Erdogan e Guterres La Nato | ' Subito l' ispezione a Zaporizhzhia'

BarBalcani : Al centro del vertice #Serbia-#Kosovo di domani a Bruxelles con #Vucic e #Kurti ci sarà anche la posizione sull'inv… - TelevideoRai101 : Guterres a Leopoli,domani vertice a tre - rep_genova : Genova, in porto infortuni e cancelli chiusi: domani un vertice in Autorità dopo l’allarme dei sindacati [di Marco… - eunewsit : RT @BarBalcani: Alla vigilia del vertice tra #Vucic e #Kurti (domani con il segretario generale della NATO Stoltenberg, giovedì con l'alto… - Valentina_Sprea : RT @BarBalcani: Alla vigilia del vertice tra #Vucic e #Kurti (domani con il segretario generale della NATO Stoltenberg, giovedì con l'alto… -

La Repubblica

- Mosca bombarda Donetsk e Odessa. Il segretario generale delle Nazioni Unite è atterrato a Leopoli. Sale il prezzo del gas, la Russia prevede il raddoppio per ...CON KURTI Dal canto suo, Vui in merito alle sempre più ingenti tensioni con il vicino Kosovo rinnova la sua repulsione allo scontro e all'escalation militare: "La Serbia è pronta a ... Genova, in porto infortuni e cancelli chiusi: domani un vertice in Autorità dopo l'allarme dei sindacati Mosca bombarda Donetsk e Odessa. Il segretario generale delle Nazioni Unite è atterrato a Leopoli. Sale il prezzo del gas, la Russia prevede il raddoppio per quest'anno ...Kosovo, vertice Nato-Serbia: Stoltenberg “pronti a intervenire se situazione peggiora”. Vucic “no escalation, Pristina populista”. Domani incontro in Ue ...