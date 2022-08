Dodi Battaglia dimesso dall’ospedale, il ringraziamento ai medici dopo 3 giorni di ricovero in Puglia (Di mercoledì 17 agosto 2022) Dodi Battaglia, dimesso dall’ospedale, ringrazia chi lo ha avuto in cura. Il cantante e chitarrista dei Pooh lo ha scritto sui social dopo aver lasciato le strutture sanitarie di San Pio di Castellaneta (Taranto). L’artista ha trascorso 3 giorni di ricovero per un improvviso problema di salute. Cos’è successo a Dodi Battaglia Nei giorni scorsi l’artista si trovava in Basilicata per le date del suo tour, ma un problema di salute lo ha costretto ad un ricovero d’urgenza. Non è dato sapere quale sia stato il problema accusato da Dodi Battaglia, ma la battuta d’arresto si è rivelata necessaria quanto efficace. Stando alle sue dichiarazioni, infatti, il cantante e ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 17 agosto 2022), ringrazia chi lo ha avuto in cura. Il cantante e chitarrista dei Pooh lo ha scritto sui socialaver lasciato le strutture sanitarie di San Pio di Castellaneta (Taranto). L’artista ha trascorso 3diper un improvviso problema di salute. Cos’è successo aNeiscorsi l’artista si trovava in Basilicata per le date del suo tour, ma un problema di salute lo ha costretto ad und’urgenza. Non è dato sapere quale sia stato il problema accusato da, ma la battuta d’arresto si è rivelata necessaria quanto efficace. Stando alle sue dichiarazioni, infatti, il cantante e ...

malinca73 : RT @GirWebTV: Taranto, Dodi Battaglia ospite dell’Ospedale San Pio di Castellaneta, ringrazia il reparto di Chirurgia - - stationitaly : Dodi Battaglia dimesso dopo 3 giorni di ricovero in Puglia - Musica - ANSA - cronachemezzog : DODI BATTAGLIA DIMESSO DOPO RICOVERO IN PUGLIA - cronachelucane : DODI BATTAGLIA DIMESSO DOPO RICOVERO IN PUGLIA - Dodi Battaglia ha ringraziato il direttore e il personale del repa… - GammaStereoRoma : Dodi Battaglia - Dov'è andata la musica -