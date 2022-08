Diletta Leotta festeggia 31 anni. Da Elodie a Giacomo Cavalli ecco gli ospiti e quel ‘dettaglio’ della torta (Di mercoledì 17 agosto 2022) Diletta Leotta ha spento 31 candeline. Anzi, 13. Andiamo con ordine. Durante la serata del 16 agosto, la presentatrice ha festeggiato a Porto Cervo il suo compleanno. Come riportato da Fanpage, tra i volti noti che hanno partecipato al party esclusivo c’era anche la cantante Elodie, la sportiva Rossella Fiamingo ma soprattutto Giacomo Cavalli, il modello con cui Leotta avrebbe una relazione. “Avrebbe”, perché le indiscrezioni sono molte ma da parte dei diretti interessati non è mai arrivata l’ufficialità. Intanto si sono goduti insieme la serata per i festeggiamenti di Diletta, che ha scelto per l’occasione un abito scintillante con scollatura, firmato Dan More. Il costo? 2970 euro. torta alla frutta e candeline ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022)ha spento 31 candeline. Anzi, 13. Andiamo con ordine. Durante la serata del 16 agosto, la presentatrice hato a Porto Cervo il suo compleanno. Come riportato da Fanpage, tra i volti noti che hanno partecipato al party esclusivo c’era anche la cantante, la sportiva Rossella Fiamingo ma soprattutto, il modello con cuiavrebbe una relazione. “Avrebbe”, perché le indiscrezioni sono molte ma da parte dei diretti interessati non è mai arrivata l’ufficialità. Intanto si sono goduti insieme la serata per imenti di, che ha scelto per l’occasione un abito scintillante con scollatura, firmato Dan More. Il costo? 2970 euro.alla frutta e candeline ...

