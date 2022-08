Debutto positivo per Gatto-Monticone a Mogyorod (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tra le altre giocatrici impegnate mercoledì nei tornei ITF femminili, vittorie anche per Squarcialupi, Carbonaro e Stagno al Cairo, Traversi a Bad Waltersdorf e Crescenzi a Duffel Leggi su federtennis (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tra le altre giocatrici impegnate mercoledì nei tornei ITF femminili, vittorie anche per Squarcialupi, Carbonaro e Stagno al Cairo, Traversi a Bad Waltersdorf e Crescenzi a Duffel

ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Juventus, parla Allegri: “Per Kostic debutto molto positivo” #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA - TuttoJuve24 : Juventus, parla Allegri: “Per Kostic debutto molto positivo” #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA - value4valuables : OTTIMA LA PRIMA Dopo un saluto commosso a Garellik, il portiere protagonista di 1 scudetto del Verona e di 1 del Na… - infoitsport : Tutto pronto per il debutto contro una big come la Roma, motivazioni e fattore pubblico per un risultato positivo - TuttoSalerno : Tutto pronto per il debutto contro una big come la Roma, motivazioni e fattore pubblico per un risultato positivo -