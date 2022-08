Danni per il maltempo, il Comune di San Felice Circeo si attiva per chiedere lo stato di calamità (Di mercoledì 17 agosto 2022) San Felice Circeo – In relazione alla forte ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio di San Felice Circeo nella notte tra il 15 e il 16 agosto, il Comune di San Felice Circeo è intenzionato ad attivare una procedura conoscitiva per poi eventualmente richiedere il riconoscimento dello stato di calamità. Di conseguenza, tutti coloro che hanno subito Danni a causa del maltempo, con opportuna documentazione fotografica, potranno segnalarlo ai competenti uffici – secondo le modalità che verranno comunicate con apposito avviso – affinché l’Ente provveda per quanto di competenza. Proprio a causa dei Danni che sono stati registrati ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 17 agosto 2022) San– In relazione alla forte ondata diche si è abbattuta sul territorio di Sannella notte tra il 15 e il 16 agosto, ildi Sanè intenzionato adre una procedura conoscitiva per poi eventualmente riil riconoscimento dellodi. Di conseguenza, tutti coloro che hanno subitoa causa del, con opportuna documentazione fotografica, potranno segnalarlo ai competenti uffici – secondo le modalità che verranno comunicate con apposito avviso – affinché l’Ente provveda per quanto di competenza. Proprio a causa deiche sono stati registrati ...

