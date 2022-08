Daniel Kaluuya e Jide Osifeso spiegano perché hanno creato una capsule per il film Nope (Di mercoledì 17 agosto 2022) Nell’ultimo film di Jordan Peele, Nope, esiste un tacito scontro sartoriale tra due tipologie di cowboy. Da una parte c'è l'archetipo: il personaggio di Ricky "Jupe" Park interpretato da Steven Yeun, un attore per bambini che onora il proprio grande ruolo in un remoto parco a tema western chiamato Jupiter's Claim, dove si esibisce in un completo Nudie, ricamato in cremisi, con un cappello a tesa larga. Dall'altra c'è il cowboy contemporaneo: Otis Haywood Jr. o OJ, impersonato da Daniel Kaluuya, un addestratore di animali di terza generazione cresciuto nel ranch di famiglia che indossa, come molti altri allevatori del XXI secolo, felpe e jeans. Gli abiti da lavoro di OJ offrono un punto di contatto più agevole e diretto tra il ranch e il mondo reale perché, visti da un'angolazione leggermente diversa, ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 17 agosto 2022) Nell’ultimodi Jordan Peele,, esiste un tacito scontro sartoriale tra due tipologie di cowboy. Da una parte c'è l'archetipo: il personaggio di Ricky "Jupe" Park interpretato da Steven Yeun, un attore per bambini che onora il proprio grande ruolo in un remoto parco a tema western chiamato Jupiter's Claim, dove si esibisce in un completo Nudie, ricamato in cremisi, con un cappello a tesa larga. Dall'altra c'è il cowboy contemporaneo: Otis Haywood Jr. o OJ, impersonato da, un addestratore di animali di terza generazione cresciuto nel ranch di famiglia che indossa, come molti altri allevatori del XXI secolo, felpe e jeans. Gli abiti da lavoro di OJ offrono un punto di contatto più agevole e diretto tra il ranch e il mondo reale, visti da un'angolazione leggermente diversa, ...

