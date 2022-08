D’Andrea e Dj Rocca | l’estasi musicale di un vero incontro

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Non è gerontocrazia, come declamava mezzo secolo fa Demetrio Stratos con i suoi gloriosi Area, né di accademica irremovibilità di certi artisti. Neppure il fatto che certe persone, tempie abbondantemente L'articolo proviene da il manifesto.

AuditoriumPdM : Doppio concerto! Dal raffinato viaggio musicale dell'Edward Perraud trio feat. Luca Aquino fino all'incontro di jaz… -

Elbareport

...Fiaccani, cugino del cantautore, che ha voluto ... La rassegna 'Comizi'Amore' è realizzata da RTI FanoMalatestiana in ...... tutte hanno visto il centro storico di Verucchio preso davvero'... Piazza Battaglini, Piazzale Ex Macello eMalatestiana (con ... Ultimi Articoli Filippo Sacchetti: "la candidatura di... Gli 'Angeli' di D'Andrea ancora in mostra all'Arthotel