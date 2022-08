Dal Covid alla campagna elettorale, Crisanti: «Anche i tecnici vanno votati: se Bassetti vuole fare il ministro si candidi» (Di mercoledì 17 agosto 2022) Uno dei volti più noti della lotta al Coronavirus è pronto alla campagna elettorale. Andrea Crisanti, microbiologo dell’Università di Padova, è tra i nomi nelle liste della circoscrizione europea con il Partito democratico. In due interviste rilasciate a Repubblica e Corriere della Sera, il professore diventato famoso per la gestione del cluster di Vo’ Euganeo, in Veneto, durante la prima ondata della pandemia, ha spiegato le ragioni della sua discesa in campo. Dopo aver rifiutato nel 2020 la candidatura nel collegio per le suppletive di Verona Nord, Crisanti si dice ora pronto perché in un momento così «d’emergenza servono tecnici in politica». «Ho accettato la proposta del Pd per due ragioni – ha detto – : per prima cosa credo sia giusto che un tecnico sia legittimato dai voti, e ... Leggi su open.online (Di mercoledì 17 agosto 2022) Uno dei volti più noti della lotta al Coronavirus è pronto. Andrea, microbiologo dell’Università di Padova, è tra i nomi nelle liste della circoscrizione europea con il Partito democratico. In due interviste rilasciate a Repubblica e Corriere della Sera, il professore diventato famoso per la gestione del cluster di Vo’ Euganeo, in Veneto, durante la prima ondata della pandemia, ha spiegato le ragioni della sua discesa in campo. Dopo aver rifiutato nel 2020 la candidatura nel collegio per le suppletive di Verona Nord,si dice ora pronto perché in un momento così «d’emergenza servonoin politica». «Ho accettato la proposta del Pd per due ragioni – ha detto – : per prima cosa credo sia giusto che un tecnico sia legittimato dai voti, e ...

LaVeritaWeb : La Lega presenta il suo programma: sul Covid, basta obblighi e rimborsi semplificati per i danneggiati dal siero. F… - ladyonorato : OGGI, dopo più di 2 anni, ci dice che ha sempre curato il Covid con l’aspirina. Quando sostenevo in tv, dal 2021, c… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 8.944 i nuovi contagi registrati dal ministero della Salute. Le vittime sono 70, in aumento rispe… - PasqualDiMatteo : Parlare ancora di #Mussolini, dopo #Speranza, #Draghi, #greenpass e sospensione dal lavoro dei #novax è imbarazzant… - magiua : RT @viaggrego: #Zaia confessa: “Il #Covid ha una #Bassa #Mortalità. Noi lo #sapevamo dal #primo #Giorno” (#VIDEO)! E lo dici a noi? e sopra… -