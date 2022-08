Dai film hard all’enologia: il vino di Franco Trentalance (Di mercoledì 17 agosto 2022) Da pornodivo a imprenditore vitivinicolo. Si chiama Fallo il nuovo vino prodotto nella cantina friulana Spolert Winery, rinomata per la sua attenzione alla tradizione, l’innovazione, la sostenibilità e l’impegno profuso nella promozione delle eccellenze italiane, da Franco Trentalance in collaborazione con il suo ex agente Michael Feldhaus, dell’agenzia Mf Management. Bolognese classe 1967, Franco Trentalance L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 17 agosto 2022) Da pornodivo a imprenditore vitivinicolo. Si chiama Fallo il nuovoprodotto nella cantina friulana Spolert Winery, rinomata per la sua attenzione alla tradizione, l’innovazione, la sostenibilità e l’impegno profuso nella promozione delle eccellenze italiane, dain collaborazione con il suo ex agente Michael Feldhaus, dell’agenzia Mf Management. Bolognese classe 1967,L'articolo proviene da Novella 2000.

