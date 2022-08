Da Uno-Vale-Uno al listino bloccato, l'ultimo tradimento del M5S (Di mercoledì 17 agosto 2022) Un programma tv in maniera ironica ha mostrato le immagini di alcuni video delle prime Parlamentarie del Movimento 5 Stelle; e così ecco un giovanissimo Di Battista, una impacciata Paola Taverna ed un invece più sciolto ed abituato alle telecamere Rocco Casalino, per chiudere con un Toninelli aggressivo allora come oggi. Nelle loro parole l’entusiasmo di chi è all’inizio di ogni viaggio, ognuno con le sue promesse, tutti uniti da uno slogan: cambieremo la politica, basta con i vecchi partiti. Sarebbe bellissimo avere una macchina del tempo e tornare a quei giorni per raccontare a quei Di Battista, Taverna, Toninelli e Casalingo che il 17 agosto del 2022 il leader del Movimento 5 Stelle ha proposto un listino bloccato (di amici suoi, fidati) di candidati alle elezioni politiche che è stato approvato dalla base. Minimo si sarebbero messi a ridere, ma ... Leggi su panorama (Di mercoledì 17 agosto 2022) Un programma tv in maniera ironica ha mostrato le immagini di alcuni video delle prime Parlamentarie del Movimento 5 Stelle; e così ecco un giovanissimo Di Battista, una impacciata Paola Taverna ed un invece più sciolto ed abituato alle telecamere Rocco Casalino, per chiudere con un Toninelli aggressivo allora come oggi. Nelle loro parole l’entusiasmo di chi è all’inizio di ogni viaggio, ognuno con le sue promesse, tutti uniti da uno slogan: cambieremo la politica, basta con i vecchi partiti. Sarebbe bellissimo avere una macchina del tempo e tornare a quei giorni per raccontare a quei Di Battista, Taverna, Toninelli e Casalingo che il 17 agosto del 2022 il leader del Movimento 5 Stelle ha proposto un(di amici suoi, fidati) di candidati alle elezioni politiche che è stato approvato dalla base. Minimo si sarebbero messi a ridere, ma ...

