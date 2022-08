Da Twitter – Ufficiale. Il Brighton ha ingaggiato Pervis Estupinan a titolo definitivo dal Villarrea… (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ufficiale. Il Brighton ha firmato Pervis Estupinan con un contratto a tempo indeterminato dal Villarreal, accordo completato e firmato – contratto quinquennale. #BHAFC Potter: “Siamo entusiasti di ciò che Pervis ci offre e ricopre una posizione a cui abbiamo cercato di aggiungere profondità”. pic.Twitter.com/NhnpFuKYUQ — Fabrizio Romano (@Fabrizio Romano) 16 agosto 2022 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di mercoledì 17 agosto 2022). Ilha firmatocon un contratto a tempo indeterminato dal Villarreal, accordo completato e firmato – contratto quinquennale. #BHAFC Potter: “Siamo entusiasti di ciò checi offre e ricopre una posizione a cui abbiamo cercato di aggiungere profondità”. pic..com/NhnpFuKYUQ — Fabrizio Romano (@Fabrizio Romano) 16 agosto 2022 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com.

_Morik92_ : #Rovella-#Monza: atteso l'annuncio ufficiale in giornata. - acmilan : Official Statement: @fikayotomori_ ? - JuventusFCYouth : #Under23 | Ufficiale, Wesley si trasferisce a titolo definitivo al @Cruzeiro. Buona fortuna! - ARGDON62 : RT @baffi_francesco: È ufficiale ( e scontato ...), Maria Giovanna Maglie candidata alle #ElezioniPolitiche2022 per la Lega. In caso di ele… - StefanoSabbioni : RT @aboubakar_soum: NO, On. @GiorgiaMeloni! Non dica inesattezze! Studi la direttiva 2013/33/UE e il decreto 142 del 2015 e non continui pr… -