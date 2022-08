Cristiano Ronaldo non ci sta: “Rilascerò un’intervista dove dirò la verità” (Di mercoledì 17 agosto 2022) La situazione in casa Manchester United si fa sempre più difficile, nello specifico quella di Cristiano Ronaldo ed il suo rapporto con il nuovo allenatore dei Red Devils Ten Hag. Il feeling con l’ex tecnico dell’Ajax non è mai scattato, complici varie incomprensioni soprattutto nella preseason dello United. Ad inasprire la situazione anche le panchine e le tirate di orecchie del mister olandese al campione portoghese. Ronaldo calciomercato United Pochi minuti fa l’asso ex Juve tramite un commento social ha mostrato tutto il suo malcontento e ha fatto trasparire il suo malessere. “Saprete la verità quando Rilascerò un’intervista tra qualche settimana. La stampa dice solo bugie, ho un pc con tutte le informazioni su di me e 100 info, solo 5 sono vere”. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 17 agosto 2022) La situazione in casa Manchester United si fa sempre più difficile, nello specifico quella died il suo rapporto con il nuovo allenatore dei Red Devils Ten Hag. Il feeling con l’ex tecnico dell’Ajax non è mai scattato, complici varie incomprensioni soprattutto nella preseason dello United. Ad inasprire la situazione anche le panchine e le tirate di orecchie del mister olandese al campione portoghese.calciomercato United Pochi minuti fa l’asso ex Juve tramite un commento social ha mostrato tutto il suo malcontento e ha fatto trasparire il suo malessere. “Saprete laquandotra qualche settimana. La stampa dice solo bugie, ho un pc con tutte le informazioni su di me e 100 info, solo 5 sono vere”.

goal : Karim Benzema has appreciation for Cristiano Ronaldo ?? - gippu1 : Turno di campionato storico per i grandi attaccanti internazionali: per la loro prima volta in carriera, sono ultim… - WinamaxSport : Cristiano Ronaldo et Manchester. - HKaikajian : Cristiano Ronaldo all summer: - thouCreed : RT @SmzRMCF: Cristiano Ronaldo - The La Liga Days -