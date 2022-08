Cristiano Ronaldo annuncia: “Tante bugie, tra qualche giorno dirò tutta la verità” (Di mercoledì 17 agosto 2022) Estate a dir poco turbolenta per Cristiano Ronaldo. La stella portoghese sta riscontrando non pochi problemi al Manchester United, da cui vorrebbe andare via, ma non riesce a trovare una squadra disposta a sobbarcarsi il suo peso economico ed una forma atletica che non è più quella dei tempi migliori. Nei mesi di calciomercato l’ex Real Madrid e Juventus è stato accostato a Tante squadre, tra cui anche il Napoli, ma Aurelio De Laurentiis ha spiegato in varie circostanze che la sua operazione non è alla portata del club azzurro. Dopo settimane di silenzio, lo stesso CR7 prende la parola e sul suo profilo Instagram ufficiale annuncia: “Si saprà tutta la verità quando rilascerò un’intervista tra qualche settimana. I media dicono solo bugie. Su 100 notizie ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 17 agosto 2022) Estate a dir poco turbolenta per. La stella portoghese sta riscontrando non pochi problemi al Manchester United, da cui vorrebbe andare via, ma non riesce a trovare una squadra disposta a sobbarcarsi il suo peso economico ed una forma atletica che non è più quella dei tempi migliori. Nei mesi di calciomercato l’ex Real Madrid e Juventus è stato accostato asquadre, tra cui anche il Napoli, ma Aurelio De Laurentiis ha spiegato in varie circostanze che la sua operazione non è alla portata del club azzurro. Dopo settimane di silenzio, lo stesso CR7 prende la parola e sul suo profilo Instagram ufficiale: “Si sapràlaquando rilascerò un’intervista trasettimana. I media dicono solo. Su 100 notizie ...

goal : Karim Benzema has appreciation for Cristiano Ronaldo ?? - GoalItalia : CR7 annuncia un'intervista nella quale rivelerà 'la verità' ???? - WinamaxSport : Cristiano Ronaldo et Manchester. - surgiu : Cristiano Ronaldo corre risco de ser dispensado pelo Manchester United - AhmedAhmedkabi2 : RT @SmzRMCF: Cristiano Ronaldo - The La Liga Days -