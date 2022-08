Crisanti: “Con Salvini avremmo avuto 300mila morti di Covid”. La Lega: “Vergogna”, Renzi e Calenda lo attaccano. Ma Letta: “Ha ragione” (Di mercoledì 17 agosto 2022) “Salvini critica la mia candidatura con il Pd? Forse dovrebbe pensare a tutti gli errori di valutazione che ha commesso, sia in politica estera che sulla sanità pubblica. Se fossimo stati nelle sue mani ora ci sarebbero 300mila vittime di Covid al posto di 140mila e saremmo allineati con Putin. Salvini critica me, ma ha altre cose a cui pensare”. Le parole di Andrea Crisanti su Radio Capital inaugurano un’altra giornata di zuffa tra il virologo romano – neo-capolista del Pd nella circoscrizione Europa alle elezioni del 25 settembre – e gli esponenti della Lega. Già martedì, all’indomani dell’annuncio della corsa, c’era stato il primo giro di giostra: “Il tele-virologo Crisanti candidato col Pd. Credo che ora si capiscano tante cose”, twittava il leader del Carroccio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) “critica la mia candidatura con il Pd? Forse dovrebbe pensare a tutti gli errori di valutazione che ha commesso, sia in politica estera che sulla sanità pubblica. Se fossimo stati nelle sue mani ora ci sarebberovittime dial posto di 140mila e saremmo allineati con Putin.critica me, ma ha altre cose a cui pensare”. Le parole di Andreasu Radio Capital inaugurano un’altra giornata di zuffa tra il virologo romano – neo-capolista del Pd nella circoscrizione Europa alle elezioni del 25 settembre – e gli esponenti della. Già martedì, all’indomani dell’annuncio della corsa, c’era stato il primo giro di giostra: “Il tele-virologocandidato col Pd. Credo che ora si capiscano tante cose”, twittava il leader del Carroccio ...

Tommasocerno : Con Crisanti e Speranza al primo colpo di tosse ci rinchiudono in casa fino a fine legislatura - matteorenzi : Ricordo con preoccupazione alcune frasi folli del virologo Crisanti e spero che non porti in Parlamento una cultura… - LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Letta accelera sul fine vita. Del Pd Dopo il disastro delle alleanze, il segreta… - FirenyiG : RT @strange_days_82: #Crisanti : Con #Salvini avremmo avuto 300mila morti di #covid. Invece con il metodo #Speranza primi in Europa e nel m… - MAGY752 : RT @Hattoriando: @EnricoLetta Ritengo che Renzi avesse ragione. Crisanti fece un lavoro encomiabile per il Veneto,ma in seguito disse tutto… -