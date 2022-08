Crimea e rischio nucleare, Pontecorvo rivela il vero obiettivo di Kiev (Di mercoledì 17 agosto 2022) Da una parte l'offensiva ucraina in Crimea, dall'altra le manovre pericolose che coinvolgono la centrale nucleare di Zaporizhzhia. La guerra in ucraina sembra avviata a una nuova escalation? A commentare ultime notizie che arrivano dal conflitto scatenato dalla Russia è l'ambasciatore Stefano Pontecorvo che, nel corso della puntata di mercoledì 17 agosto de L'aria che tira, su La7, spiega che la "guerra si sta muovendo verso una dimensione di conflitto che non va in un senso o nell'altro, di avvitamento verso se stessa". "La linea del fronte è ferma da tempo e questo è dovuto alla scarsa incisività dei militari russi e al miglioramento dell'artiglieria ucraina. Sta diventando una guerra di posizione con gli ucraini che stanno prendendo a bersaglio, legittimamente, obiettivi che fanno male anche all'opinione pubblica russa" come ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 17 agosto 2022) Da una parte l'offensiva ucraina in, dall'altra le manovre pericolose che coinvolgono la centraledi Zaporizhzhia. La guerra in ucraina sembra avviata a una nuova escalation? A commentare ultime notizie che arrivano dal conflitto scatenato dalla Russia è l'ambasciatore Stefanoche, nel corso della puntata di mercoledì 17 agosto de L'aria che tira, su La7, spiega che la "guerra si sta muovendo verso una dimensione di conflitto che non va in un senso o nell'altro, di avvitamento verso se stessa". "La linea del fronte è ferma da tempo e questo è dovuto alla scarsa incisività dei militari russi e al miglioramento dell'artiglieria ucraina. Sta diventando una guerra di posizione con gli ucraini che stanno prendendo a bersaglio, legittimamente, obiettivi che fanno male anche all'opinione pubblica russa" come ...

