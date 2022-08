(Di mercoledì 17 agosto 2022) Le bollette schizzano alle stelle e i ristoratori faticano a pagarle. Così Alberto Rovati, titolare dellaFunky Gallo, a Roncadello, una frazione di Casalmaggiore nel Cremonese, ha deciso di esporre in vetrina una fotocopia di unada circa 4.000(4.058e 9 centesimi) da pagare per l’energia elettrica utilizzata a luglio 2022. E accanto scrive: «Quando le spese diventano insostenibili. Mettere una pizza Margherita a 10da?». Funky Gallo è rinomata in paese proprio per i costi accessibili del locale, ma adesso i gestori si trovano costretti a cambiare rotta. CORRIERE DELLA SERA \esposta al Fucky Gallo, 17 agosto 2022Rovati: «Così non si ...

JKR_rld : RT @EffeBoccia: #Cremona, pizzeria espone la #bolletta da 4 mila euro per #protesta: «Passare da ladro o chiudere l’attività?» Le bollette… - EffeBoccia : #Cremona, pizzeria espone la #bolletta da 4 mila euro per #protesta: «Passare da ladro o chiudere l’attività?» Le… - Vera87072826 : , si domanda il titolare della pizzeria, Alberto Rovati. Accade a Roncadello, piccola frazione di Casalmaggiore, al… -

Open

E' questo il ragionamento di Alberto Rovati, il titolare della"Funky Gallo" di Roncadello, frazione del comune di Casalmaggiore, in provincia di, in Lombardia. Secondo quanto ...Alberto Rovati, proprietario dellaFunky Gallo di Casalmaggiore, in provincia di, ha esposto la bolletta della luce accanto al menu per spiegare perché ha aumentato il prezzo delle pizze. Gli amanti della pizza spesso ... Cremona, pizzeria espone la bolletta da 4 mila euro per protesta: «Passare da ladro o chiudere l’attività» Il titolare di una pizzeria in Lombardia espone un cartello in vetrina: Meglio passare da ladro, oppure chiudere l’attività' ...In un ristorante di Roncadello, piccola frazione di Casalmaggiore, al confine tra le province di Cremona e di Mantova ... tutto quello che serve per fare funzionare una pizzeria-ristorante come la ...