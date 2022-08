Covid, Silvestri: “Segnalare infiltrazioni chiusuriste o no vax nei partiti” (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – “Credo che sia importante seguire con attenzione tutti i partiti per Segnalare infiltrazioni di ‘chiusurismo’, che, a mio avviso, sarebbero motivo sufficiente per evitare di votarli. Idem, ovviamente, per le infiltrazioni no-vax, che sono l’altra faccia della pseudo-scienza Covid”. Così, in un post su Facebook, il virologo Guido Silvestri, docente alla Emory University di Atlanta, che analizza i numeri di Covid-19 in Italia mentre entra nel vivo la campagna per le elezioni politiche del 25 settembre 2022. “Il ‘chiusurismo’, in generale e ancor più nei social media, non è più da tempo una teoria scientifica – riflette Silvestri – ma si è trasformato, in credo ideologico-politico (e per questo non ci saranno mai autocritiche o ammissioni ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – “Credo che sia importante seguire con attenzione tutti iperdi ‘chiusurismo’, che, a mio avviso, sarebbero motivo sufficiente per evitare di votarli. Idem, ovviamente, per leno-vax, che sono l’altra faccia della pseudo-scienza”. Così, in un post su Facebook, il virologo Guido, docente alla Emory University di Atlanta, che analizza i numeri di-19 in Italia mentre entra nel vivo la campagna per le elezioni politiche del 25 settembre 2022. “Il ‘chiusurismo’, in generale e ancor più nei social media, non è più da tempo una teoria scientifica – riflette– ma si è trasformato, in credo ideologico-politico (e per questo non ci saranno mai autocritiche o ammissioni ...

telodogratis : Covid, Silvestri: “Segnalare infiltrazioni chiusuriste o no vax nei partiti” - vivereitalia : Covid, Silvestri: 'Segnalare infiltrazioni chiusuriste o no vax nei partiti' - LocalPage3 : Covid, Silvestri: 'Segnalare infiltrazioni chiusuriste o no vax nei partiti' - fisco24_info : Covid, Silvestri: 'Segnalare infiltrazioni chiusuriste o no vax nei partiti': (Adnkronos) - 'Sarebbero motivo suffi… - italiaserait : Covid, Silvestri: “Segnalare infiltrazioni chiusuriste o no vax nei partiti” -