Covid, ospedali sentinella: -13,7% i ricoveri in una settimana. In rianimazione oltre il 90% dei pazienti affetto da altre patologie (Di mercoledì 17 agosto 2022) L’ondata Omicron 5 sembra aver esaurito la sua forza. E la conferma arriva anche dal report del 16 agosto degli ospedali sentinella aderenti alla rete Fiaso (Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere). La curva dei ricoveri Covid rallenta e il numero complessivo dei pazienti presenti negli ospedali, sia nei reparti ordinari sia nelle terapie intensive, in una settimana è calato del 13,7%. Prosegue dunque per la seconda settimana consecutiva la riduzione dei ricoverati: nella rilevazione del 9 agosto era stato registrato un calo netto del 20%. La percentuale di pazienti ricoverati Per Covid è pari al 42% mentre quella di pazienti Con Covid rappresenta la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) L’ondata Omicron 5 sembra aver esaurito la sua forza. E la conferma arriva anche dal report del 16 agosto degliaderenti alla rete Fiaso (Federazione italiana aziende sanitarie eere). La curva deirallenta e il numero complessivo deipresenti negli, sia nei reparti ordinari sia nelle terapie intensive, in unaè calato del 13,7%. Prosegue dunque per la secondaconsecutiva la riduzione dei ricoverati: nella rilevazione del 9 agosto era stato registrato un calo netto del 20%. La percentuale diricoverati Perè pari al 42% mentre quella diConrappresenta la ...

