Covid, Oms: “Inaccettabili 15mila morti in 7 giorni” (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – “Nelle ultime 4 settimane, i decessi per Covid nel mondo sono aumentati del 35%. Solo nell’ultima settimana 15mila persone hanno perso la vita: 15.000 morti in una settimana sono assolutamente Inaccettabili, quando abbiamo tutti gli strumenti per prevenire l’infezione e salvare vite. Siamo tutti stanchi di questo virus e della pandemia. Ma il virus non si è stancato di noi”. Così il direttore generale dell’Oms Tedros Ghebreyesus, che durante la conferenza stampa a Ginevra ha posto l’attenzione sul numero di vittime di Covid-19, globalmente ancora alto. “Si parla molto di imparare a convivere con questo virus – prosegue Tedros – ma non possiamo convivere con 15.000 morti a settimana. Non possiamo convivere con ricoveri e decessi crescenti, non possiamo convivere con un ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – “Nelle ultime 4 settimane, i decessi pernel mondo sono aumentati del 35%. Solo nell’ultima settimanapersone hanno perso la vita: 15.000in una settimana sono assolutamente, quando abbiamo tutti gli strumenti per prevenire l’infezione e salvare vite. Siamo tutti stanchi di questo virus e della pandemia. Ma il virus non si è stancato di noi”. Così il direttore generale dell’Oms Tedros Ghebreyesus, che durante la conferenza stampa a Ginevra ha posto l’attenzione sul numero di vittime di-19, globalmente ancora alto. “Si parla molto di imparare a convivere con questo virus – prosegue Tedros – ma non possiamo convivere con 15.000a settimana. Non possiamo convivere con ricoveri e decessi crescenti, non possiamo convivere con un ...

AlbertoBagnai : C’era un parlamentare che ne aveva già parlato, non smentito da alcuno. Sicuramente era uno di quei partiti coraggi… - ilnatta : RT @szampa56: @roxsasso Ciò che è stato fatto è sempre stato dettato dalla scienza, dal consiglio superiore di sanità, dall’istituto superi… - telodogratis : Covid, Oms: “Inaccettabili 15mila morti in 7 giorni” - News24_it : Covid, 36.265 nuovi casi su 228.707 tamponi e altri 128 morti | Oms: in 4 settimane decessi nel mondo a +35% - TGCOM - bizcommunityit : Covid, 36.265 nuovi casi su 228.707 tamponi e altri 128 morti | Oms: in 4 settimane decessi nel mondo a +35% -