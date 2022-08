Covid, le news di oggi. Rapporto Iss: due regioni a rischio moderato e 19 basso. LIVE (Di mercoledì 17 agosto 2022) Sembra stabilizzarsi la quota di reinfezioni Covid-19 sul totale casi segnalati: secondo i dati diffusi dall'Istituto superiore di sanità nell'ambito del monitoraggio settimanale Iss-ministero Salute sull'andamento della pandemia in Italia, la percentuale di reinfezioni passa al 13,3%, contro il 13,1% del monitoraggio precedente. Positiva anche la first lady statunitense Jill Biden Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 17 agosto 2022) Sembra stabilizzarsi la quota di reinfezioni-19 sul totale casi segnalati: secondo i dati diffusi dall'Istituto superiore di sanità nell'ambito del monitoraggio settimanale Iss-ministero Salute sull'andamento della pandemia in Italia, la percentuale di reinfezioni passa al 13,3%, contro il 13,1% del monitoraggio precedente. Positiva anche la first lady statunitense Jill Biden

