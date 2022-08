Covid Italia, bollettino del 17 agosto: 36.265 casi e 128 morti (Di mercoledì 17 agosto 2022) Fiaso: rallenta ancora la curva dei ricoveri Covid. Il numero complessivo dei pazienti presenti negli ospedali, sia nei reparti ordinari sia nelle terapie intensive, in una settimana è calato del 13,7% Leggi su repubblica (Di mercoledì 17 agosto 2022) Fiaso: rallenta ancora la curva dei ricoveri. Il numero complessivo dei pazienti presenti negli ospedali, sia nei reparti ordinari sia nelle terapie intensive, in una settimana è calato del 13,7%

EnricoLetta : Sì, esatto. Anche da questo tw si capiscono tante cose. Tipo che per fortuna l’Italia non è stata governata da… - AnnaAscani : Quando noi gestivamo l’emergenza Covid - con una pandemia che colpiva l’Italia per prima in Occidente, facendo migl… - AlexBazzaro : Una seria e rigorosa commissione d’inchiesta parlamentare sulla gestione Covid in Italia e sull’operato del Ministr… - fa39893147 : RT @GiocatricePerTE: L'egemonia nel mondo della Sinistra grazie al COVID sta per finire. Il 25 Settembre il RISCATTO parte dall'Italia.… - biancaascenti : @CarloSantaroni @doctorgis84 Tutto, col senno di poi, si può fare meglio. Tanti errori si potevano evitare, così co… -