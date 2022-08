Covid, il bollettino di oggi: 36.265 casi e 128 decessi. Tasso di positività al 16%. LIVE (Di mercoledì 17 agosto 2022) Covid, perché Omicron si trasmette più facilmente: lo studio italiano 21:52 - Una ricerca del Cnr di Avellino e dell’Università di Salerno ha messo a punto un'innovativa procedura bioinformatica per simulare l'interazione della proteina spike di Omicron con gli anticorpi prodotti dal nostro organismo. Questo potrebbe aiutare a spiegare l'elevata trasmissibilità di tale variante. LO STUDIO Morto 12 ore dopo vaccino Astrazeneca, chiesta archiviazione 21:13 - L'archiviazione del procedimento penale per omicidio colposo a carico del legale rappresentante di Astrazeneca, Lorenzo Wittum, e' stata chiesta dalla Procura di Siracusa per il decesso di Stefano Paterno', il sottufficiale della marina militare di Augusta morto a Misterbianco in provincia di Catania il 9 marzo del 2021 dodici ore dopo avere ricevuto nella base di Augusta la somministrazione del vaccino anti ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 17 agosto 2022), perché Omicron si trasmette più facilmente: lo studio italiano 21:52 - Una ricerca del Cnr di Avellino e dell’Università di Salerno ha messo a punto un'innovativa procedura bioinformatica per simulare l'interazione della proteina spike di Omicron con gli anticorpi prodotti dal nostro organismo. Questo potrebbe aiutare a spiegare l'elevata trasmissibilità di tale variante. LO STUDIO Morto 12 ore dopo vaccino Astrazeneca, chiesta archiviazione 21:13 - L'archiviazione del procedimento penale per omicidio colposo a carico del legale rappresentante di Astrazeneca, Lorenzo Wittum, e' stata chiesta dalla Procura di Siracusa per il decesso di Stefano Paterno', il sottufficiale della marina militare di Augusta morto a Misterbianco in provincia di Catania il 9 marzo del 2021 dodici ore dopo avere ricevuto nella base di Augusta la somministrazione del vaccino anti ...

repubblica : Covid, il bollettino: 36.265 casi e 128 decessi, in calo ricoveri ordinari e terapie intensive - Corriere : Covid in Italia, il bollettino di oggi 17 agosto: 36.265 nuovi casi e 128 morti - corona_tweet : RT @ParliamoDiNews: Covid in Italia, bollettino 17 agosto: 36265 nuovi contagi e 128 morti, tasso positività al 15,8% #coronavirus @istsups… - ParliamoDiNews : Covid in Italia, bollettino 17 agosto: 36265 nuovi contagi e 128 morti, tasso positività al 15,8% #coronavirus… - Franca17178372 : RT @ilCoperchio: Italia. Covid. 17 agosto. Bollettino quotidiano. Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità. Oggi 128 morti. L'a… -