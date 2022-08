Covid | bollettino | 8 944 nuovi casi e 70 morti Tasso positività al 14%

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Calano le persone in terapia intensiva (-2), in salita quelle nei reparti ordinari (+40). I tamponi effettuati sono 63.549. Galli: "Numeri bassi? Cautela, banco di prova rientro da vacanze". Il Ceo di Pfizer Bourla positivo: si cura con Paxlovid, la pillola prodotta dalla sua stessa azienda. Positiva anche la first lady statunitense Jill Biden