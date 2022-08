Covid | 36 265 nuovi casi e 128 morti

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Secondo i dati del bollettino del ministero della Salute, sono 36.265 i-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, rispetto agòi 8.944 di ieri. I tamponi effettuati sono 228.707 contro i 63.549 di ieri, con un tasso di positività che si porta al 15,8%. Per quanto riguarda i decessi, sono 128 contro i 70 fatti segnare ieri, per un totale da inizio pandemia che si porta a quota 174.300. I ricoveri vedono 22ingressi per le terapie intensive, in calo di 11 unità, per un totale di 288, mentre i ricoveri ordinari calano di 205 unità per un totale di 7.339. Per quanro riguarda le regioni, è il Veneto a far segnare il numero più elevato di(4.939), seguito da Lombardia (4.654) e Campania (3.143).(ITALPRESS).-foto agenziafotogramma.it-