Cosa sappiamo della nuova Super Terra | il pianeta abitabile a 37 anni luce da noi

La NASA ha confermato l'esistenza di una nuova Super Terra a "soli" 37 anni luce di distanza da noi, in grado di ospitare la vita. O perlomeno, di avere tutti i fattori in linea per non essere un ostacolo alla nostra sopravvivenza. Il pianeta si chiama Ross 508 B, ha 4 volte la massa della Terra e si trova ad una distanza perfetta dalla stella Ross 508 intorno alla quale orbita: stando al lavoro del team guidato dal professor Bun'ei Sato del Tokyo Institute of Technology, il pianeta consentirebbe temperature sopportabili e in grado di garantire la presenza di acqua liquida in Superficie, elemento imprescindibile per assicurare l'abitabilità di un pianeta.

