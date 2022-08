Cosa è la dieta dell’acqua giapponese? Ecco la risposta (Di mercoledì 17 agosto 2022) Vi siete mai chiesti perché i giapponesi sono così snelli? La cultura giapponese è molto diversa da quella europea o americana. Tanti fattori insieme impediscono alla maggior parte delle persone di essere sovrappeso. La cucina giapponese prevede piccoli assaggi di pietanze diverse, evitando il consumo di latticini e dolci. I giapponesi mangiano poco ma spesso, e accompagnano i loro pasti con tè verde non zuccherato o acqua. L’acqua è una delle ragioni per le quali i giapponesi sono riconosciuti in tutto il mondo per la loro snellezza. Cos’è la dieta dell’acqua giapponese? Scopriamolo insieme La dieta dell’acqua giapponese non è una di quelle diete comuni che fanno anche paura all’udito. Si tratta invece di una serie di regole da seguire per ... Leggi su puglia24news (Di mercoledì 17 agosto 2022) Vi siete mai chiesti perché i giapponesi sono così snelli? La culturaè molto diversa da quella europea o americana. Tanti fattori insieme impediscono alla maggior parte delle persone di essere sovrappeso. La cucinaprevede piccoli assaggi di pietanze diverse, evitando il consumo di latticini e dolci. I giapponesi mangiano poco ma spesso, e accompagnano i loro pasti con tè verde non zuccherato o acqua. L’acqua è una delle ragioni per le quali i giapponesi sono riconosciuti in tutto il mondo per la loro snellezza. Cos’è la? Scopriamolo insieme Lanon è una di quelle diete comuni che fanno anche paura all’udito. Si tratta invece di una serie di regole da seguire per ...

