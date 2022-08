"Cosa c'è dentro". Tiramisù richiamato: la marca da evitare assolutamente (Di mercoledì 17 agosto 2022) Due lotti del Tiramisù prodotto da Bontà Divina sono stati richiamati dal ministero della Salute: la causa è da ricercare in alcuni pezzi di vetro che potrebbero essere rinvenuti all'interno del prodotto. I lotti ritirati sono i numeri C27022 e D04922: entrambi sono stati prodotti in Italia e la loro scadenza varia dal 31 agosto all'8 settembre. Si raccomanda ovviamente di non consumare i Tiramisù appartenenti a tali lotti, ma di riportarli immediatamente al punto vendita, dove il personale provvederà alla sostituzione o al rimborso. Sul proprio sito Bontà Divina ha diffuso una nota destinata ai consumatori: “A seguito del processo di controllo qualità nei siti produttivi, comunica di aver riscontrato un lotto di vetri con isolati casi di scheggiature. Al fine di eliminare il rischio di possibili frammenti presenti nel prodotto finito e di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) Due lotti delprodotto da Bontà Divina sono stati richiamati dal ministero della Salute: la causa è da ricercare in alcuni pezzi di vetro che potrebbero essere rinvenuti all'interno del prodotto. I lotti ritirati sono i numeri C27022 e D04922: entrambi sono stati prodotti in Italia e la loro scadenza varia dal 31 agosto all'8 settembre. Si raccomanda ovviamente di non consumare iappartenenti a tali lotti, ma di riportarli immediatamente al punto vendita, dove il personale provvederà alla sostituzione o al rimborso. Sul proprio sito Bontà Divina ha diffuso una nota destinata ai consumatori: “A seguito del processo di controllo qualità nei siti produttivi, comunica di aver riscontrato un lotto di vetri con isolati casi di scheggiature. Al fine di eliminare il rischio di possibili frammenti presenti nel prodotto finito e di ...

